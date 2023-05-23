مرفوقة بحبات برد.. أمطار رعدية غزيرة تتعدى 50 ملم

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، في نشرية خاصة، من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا مرفوقة بتساقط لحبات البرد. بكميات تتراوح بين 20 و40 ملم ويمكن أن تتعدى 50 ملم. وهذا بداية من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم لتستمر إلى غاية الساعة التاسعة من صبيحة يوم غد الأربعاء.

كما أشارت المصلحة ذاته، إلى أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من تيزي وزو، بجاية، جيجل، سكيكدة، قالمة، ميلة، قسنطينة، سطيف. برج بوعريريج، البويرة، المسيلة، أم البواقي و باتنة.