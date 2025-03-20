مرقي عقاري متهم بإصدار شيك بـ 3.5 مليار سنتيم بدون رصيد بالشراقة

وجهت محكمة الشراقة، تهمة، إصدار شيك بدون رصيد لمرقي عقاري. وذلك على خلفية تسليمه شيكا بقيمة 3.5 مليار سنتيم على أساس الضمان بعد تأخر سليمه شقة إتفق على بيعها للشاكي في الآجال المحددة. ليتبين أن الشيك من غير رصيد.

ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها مواطن تفيد أنه أبرم إتفاقا من أجل شراء شقتين قيمة كل واحدة منهما 3.5 مليار سنتيم. من عند مرقي عقاري المتهم في قضية الحال، غير أنه أخلّ ببنود العقد فيما يخص تسليم الشقتين في الأجل المتفق عليه. ليبرا ذلك بخلافات نشبت بين المرقي العقاري و شركائه.

هذا الأخير وهده بتسليمه شقتيه حال تسوية نزاعاته العقارية مع الشركاء. ومن أجل طمانته بعدم ضياع أمواله سلمه شيكا بقيمة شقة واحدة فقط. ليتقدم به الضحية من أجل التأكد بوجود المبلغ في حالة عدم تسلمه الشيك حيث تبين أن التوقيع على الشيك غير مطابق، ليتم الاحتفاظ بالشيك لمدة يومين ببنك سوسييتي جنيرال قبل أن يتم الكشف أن الحساب لا يحمل المبلغ المدون عليه. أين تم متابعة صاحبه بإصدار شيك بدون رصيد.

المتهم مثل وأكد تعامله مع الضحية وتسلمه لقيمة شقتين، وأكد على حسن نيته في قضية الحال. منوها أنه لم يساوي على أموال الضحية ولم ينصب عليه وأنه يملك 13 شقة في مشروع ترقوي. وتم تأخر تسليم زبائنه شقتهم بسبب خلاف مع شركائه. منوها أنه يتوعد بتسليمه شقتين أو ما يعادلهما فور حل النزاع.

وأكد أنه لم يكن يتوقع من الضحية إيداع الشيك ومحاولة صرفه والزج به بالسجن وطلب مهلة لتسوية الوضعية غير أن دفاع الضحية أصرت على مواصلة المحاكمة. وأكدت أن المتهم يراوغ موكلها والمحكمة. مع إلزام باسترداد قيمة الشيك.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور