مرقي عقاري مهدد بالسجن لمدة 5 سنوات حبسا نافذا

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئرمرادرايس بالعاصمة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا لمرقي عقاري. و مسير شركة خاصة المدعو(ب.ع) عن تهمة اصدار شيك بدون رصيد. بقيمة مليار و 700 مليون سنتيم بعد شكوى رفعها ضده بناء مقيم بالجزائر العاصمة المدعو (س.م)

حيثيات قضية الحال انطلقت سنة 2020 اين قام الضحية بالقيام ببعض الأشغال . تتعلق ببناء فندق ملك للمتهم بولاية وهران.

وبعد إتمام تلك الاشغال طالب الضحية من المتهم بضرورة التسديد بمستحقاته المالية. حيث سلم له هذا الاخير شيك بقيمة مليار و 700 مليون سنتيم ،و طالب منه عدم صرف الشيك الا بعد مرور المدة المحددة فيه.

وبعد مرور تلك المدة ذهب الضحية إلى البنك مصحوبا بالصك ليتفاجأ بعدم توفر المال.

وبعد مثول المتهم امام هيئة المحكمة انكر التهمة المنسوبة اليه وصرح ان الشكوى التي رفعها الضحية ضده كيدية بغرض الانتقام منه.

واضاف ان الضحية سبق له و ان اشتغل لدى والده من قبل كبناء وانه تلقى كامل مستحقاته المالية.

واضاف ان أصل الشيك ليس له والتوقيع لا يخصه، ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته. فيما صرح هيئة دفاع الضحية المحامي الاستاذ فناش بلقاسم ان اصل الشيك الذي قدمه المتهم لموكله لم ياتي من العدم. كان مقابل اتفاقية عمل بينهما.

وعليه طالب من هيئة المحكمة قبول تاسيسه كطرف مدني مع الزام المتهم بانه يدفع للموكله مبلغ مليار و 700 مليون سنتيم. بالاضافة الى مبلغ 20 مليون دج كتعويض عن الضرر اللاحق بموكله.

و بعد التماس وكيل الجمهورية العقوبة السالفة الذكر ،مع غرامة مالية بقيمة الشيك. فيما حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في هذه القضية الى جلسة 4 أكتوبر المقبل.