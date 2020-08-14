مرقي عقاري يحتال على ضحاياه ويبيعهم سكنات ترقوية وهمية بوهران

تمكنت عناصر من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن وهران من الإطاحة بمرقي عقاري يبلغ من العمر 54 سنة تورط في قضية نصب واحتيال على أكثر من 30 شخصا أوهمهم بالإستفادة من سكنات ترقوية مقابل مبالغ مالية معتبرة.

العملية النوعية تمت استغلالا لشكوى تقدم بها الضحايا تفيد بتعرضهم للنصب من طرف مرقي عقاري اوهمهم بالحصول على سكنات ترقوية مقابل دفعات مالية تراوحت قيمتها مابين 200 مليون إلى 750 مليون سنتيم مع تسليمهم عقود مؤقتة وهمية مع بيع شقة واحدة لأكثر من شخص.

من جهتها باشرت مصالح الأمن تحرياتها الواسعة أفضت إلى إلقاء القبض عليه، ليتم تحرير ضده إجراء قضائي أحيل بموجبه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر بالإيداع.