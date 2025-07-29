مرقي عقاري ينصب على مغترب ويبيع له شقة محجوزة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بشراڨة تسليط عقوبة عام حبساً نافذاً لمرقي عقاري “م.ج”، بعد متابعته بالنصب على مغترب بفرنسا وايهامه بتوفير شقق سكنية له متفاجئا ببيع له شقة محجوزة بعدما قام بسلبه أكثر من 600 مليون سنتيم.

وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها بعد شكوى تقدم بها الضحية مغترب مقيم مقيم بفرنسا “ا.ب” ضد المتهم “م.ج”. يتهمه بالنصب عليه بعدما اوهمه ببيع له شقة سكنية بمنطقة السبالة بواد الرمان. إلا أنه سلب منه مبالغ مالية بقيمة أكثر من 600 مليون سنتيم. وتبيّن حسب ما دار بجلسة المحاكمة، ان الشقة محجوزة من طرف الدولة كما أن المتهم قام ببيعها لعدة أشخاص آخرين.

وبعد مثول المتهم أمام هيئة المحكمة، أنكر التهم الموجهة إليه، وصرح بأنه سبق وان قدم للضحية عقد تخصيص لدى الموثق. كما أضاف أنه تفاجأ بالقضية. ولم يهرب، كان متواجد بالمؤسسة العقابية وأن البناية تم حجزها و تم بيعها بالمزاد العلني بمبلغ 25 مليار سنتيم.

وبالمقابل جاءت تصريحات الضحية، أن المتهم نصب عليه وعرض عليه شراء شقق سكنية بمنطقة سبالة مقابل مبلغ مليار سنتيم. وقدّم له تسبيق مالي بقيمة 650 مليون سنتيم. من اجل شراء الشقة، إلا أن المتهم فر ولم يظهر له اي أثر بعد استلامه تلك الأموال. ملتمسا من هيئة المحكمة بتعويض قدره 10 مليون سنتيم. هذا وقد حدد القاضي تاريخ النطق بالحكم في القضية إلى جلسة لاحقة.