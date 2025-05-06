مركبات بقيمة 400 مليار وعقارات.. الـSCLCO يُفكك شبكة إجرامية خطيرة!

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة “SCLCO” بالسحاولة، في عملية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج، عبر ولايات مختلفة من الوطن.

ومكنت التحريات في هذه القضية، محققو المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية عبـر مختلف أنحاء الوطن. دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي.

وقاموا بذلك، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة بإستغلال سجلات تجارية وفواتيـر صورية، للحصول على الأغلفة المالية. ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع إستثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال.

وأسفرت العملية عن توقيف 47 شخصًا من عناصر الشبكة، وإسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي. وتجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم.

كما تم جرد ووضع المعارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم (500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات). إضافة إلى عقارات (قطع أرضية، فيلات وشقق فخمة) متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة وبعض الولايات الكبرى من الوطن.

وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، بتاريخ أمس الإثنين. عن قضايا تببيض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.