مركبات صناعية في جيجل وعنابة تساهم في تزويد الأكسجين الطبي للمستشفيات

تعمل وحدة إنتاج الغازات بمركب الحديد والصلب ببلارة، على تمويل المستشفيات الثلاثة لولاية جيجل وبعض الولايات المجاورة بالأكسجين. وذلك بعد شهر ونصف من تشغيل الوحدة واجراء تحاليل أثبتت صلاحيتها للمجال الطبي.

وقال سفيان شايب ستي المدير العام المساعد لمركب الحديد والصلب ببلارة للإذاعة الوطنية، أن تشغيل وحدة إنتاج الغازات تم بأيدي عاملة محلية بعد الإغلاق الذي شهدته الجزائر. وقال أنه تم الشروع منذ شهر في عملية تزويد المستشفيات بالأكسجين المصنوع داخل الوحدة مع إجراء التحاليل. التي أثبتت أنه صالح للإستعمال الطبي حيث تم تموين مستشفيات جيجل وكذلك ولايات اخرى مثل قسنطينة، تبسة، سطيف، بجاية، تيزي وزو، وحتى العاصمة والبليدة

وأضاف أن الوحدة تنتج 50 ألف لتر يوميا من مادة الأكسيجين توزع كلها على المستشفيات. مشيرا إلى أن كميات التوزيع اليومي تتراوح بين 40 ألف لتر و60 ألف لتر وبحسب الطلبيات المتواجدة. مضيفا أن توفر الشاحنات الكبيرة التي لا يمكن أن تحتويها بعض المستشفيات. وهو ما يتطلب الإستعانة بشاحنات اصغر توفرها بعض المؤسسات الخاصة

وفي عنابة بادر مركب سيدار الحجار إلى توجيه 5 آلاف لتر من الأكسيجين يوميا لفائدة المرضى، حيث قال مدير مركب سيدار عنابة لطفي كمال مانع، أنه تطبيقا لتعليمات الوزارة الأولى ووزارة الصناعة بادر مركب سيدار بتموين المستشفيات بمادة الأكسيجين. الذي تنتجه وحداتنا سنوفر كميات لتلبية حاجيات التي تطلبها المستشفيات. وهذا عبر متعاملين “ليند غاز” و”سيدار غاز” والآن نوزع 5 آلاف لتر يوميا للمستشفيات منذ منتصف الشهر