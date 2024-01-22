مركبات للتدخلات السريعة.. جاست إيمو تكشف التفاصيل!

كشفت عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو”، عن تفاصيل شراء مركبات مخصصة للتدخلات السريعة في الأحياء السكنية.

وأشار مصدر مقرب، إلى أن “جاست ايمو”، اشترت 7 مركبات، للتدخلات السريعة في أحياء عدل. موضحا أن عدل للتسيير العقاري لديها 9 فروع عبر كامل التراب الوطني، فكل فرع –يضيف المصدر ذاته- له مركبة. مضيفا أنه من الممكن اقتناء مركبات أخرى، وهذا حسب متطلبات البرنامج.

وعن هدف شراء هذه المركبات، فقال المصدر ذاته، إن “عدل للتسيير العقاري” تريد تحسين جودة الخدمات. وتحرص على راحة السكان المستفيدين.