إعــــلانات
الوطني

مركبات للتدخلات السريعة.. جاست إيمو تكشف التفاصيل!

بقلم أسماء.ع
مركبات للتدخلات السريعة.. جاست إيمو تكشف التفاصيل!
  • 541
  • 0

كشفت عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو”، عن تفاصيل شراء مركبات مخصصة للتدخلات السريعة في الأحياء السكنية.

وأشار مصدر مقرب، إلى أن “جاست ايمو”، اشترت 7 مركبات، للتدخلات السريعة في أحياء عدل. موضحا أن عدل للتسيير العقاري لديها 9 فروع عبر كامل التراب الوطني، فكل فرع –يضيف المصدر ذاته- له مركبة. مضيفا أنه من الممكن اقتناء مركبات أخرى، وهذا حسب متطلبات البرنامج.

وعن هدف شراء هذه المركبات، فقال المصدر ذاته، إن “عدل للتسيير العقاري” تريد تحسين جودة الخدمات. وتحرص على راحة السكان المستفيدين.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/48bDs
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر