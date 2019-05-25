مركبة تجوال فضائية تحمل اسم حراك الجزائر تحط على سطح المريخ مارس 2020

كشف البروفسور الجزائري، نور الدين مليكشي، مختص في الفيزياء الذرية بالوكالة الفضائية “ناسا”، أنه سيتم اطلاق مركبة تجوال فضائية تحمل اسم حراك الجزائر، ستحط على سطح المريخ، مارس 2020.

وأورد عضو الجمعية الفيزيائية الأمريكية المكلفة بترقية العلوم الفيزيائية في العالم، على صفحته بتويتر، ان المركبة ستحمل اسم “HIRAK ALGERIA”، على سطح المريخ في مركبة التجوال مارس 2020.

وأضاف “تم تسميتها هكذا في حال رغبة البعض معرفة المزيد عن واحدة من أجمل الانتفاضات التي تظهر على الأرض في عام 2019، ثورة الابتسامة السلمية، حراك الجزائر 2019، من أجل السلام في الكون”.