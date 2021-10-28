مركب الحجار: إتفاقية للتموين المنتظم بالحديد الخام من منجمي بوخضرة والونزة

كشفت المديرية العامة لمركب الحديد والصلب “سيدار الحجار“. عن التوقيع على إتفاقية مع شركة الحديد الخام للشرق. للتموين المنتظم للمركب بالحديد الخام.

ووقّع على الإتفاقية كل من المدير العام لسيدار الحجار “التابعة لمجمع سيدار، فرع المجمع العمومي إيميتال)، لطفي كمال مانع. ورئيس مجلس الإدارة للشركة، العربي حسان، والرئيس المدير العام لشركة الحديد الخام للشرق،محند إيدير موزاية.

حسب بيان للمديرية، فإن الإتفاقية تنص على تموين مركب الحجار بالحديد الخام بطريقة منظمة ودائمة مع الإلتزام بالكمية والنوعية المتفق عليها. وهذا وفقا للبرنامج المسطر في العقد الممتد لثلاثة سنوات 2021-2023.

بالمقابل أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. اإتعدادها لتوفير جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح عملية نقل الحديد الخام من منجمي بوخضرة والونزة. وذلك نحو مركب الحديد والصلب بالحجار.

طالع أيضا

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp