مركب الحجار: تحويل عقود أزيد من 2000 عامل إلى عقود دائمة CDI بداية من الغد

قررت إدارة مركب الحجار سيدار اليوم السبت تحويل عقود أزيد من 2000 عامل محددة المدة لعمال CDD الى عقود دائمة CDI. وسيتم تنفيذ هذا القرار إبتداءا من الغد.

وأضافت ذات المصادر ان القرار جاء وفقا للميكانيزمات المتفق عليها. وبعد المصادقة بالإجماع من قبل أعضاء مجلس إدارة المركب. كما سيتم تنفيذ هذا القرار على دفعات.

ويؤكد هذا القرار من جهة الاهمية التي يوليها مجلس الإدارة لتلبية إنشغالات هذه الفئة من العمال التي تلعب دورا مهما في المؤسسة. ومن جهة اخرى توفير المناخ الملائم للإستقرار الإجتماعي داخل الشركة وتحقيق اهدافها .

هذا وانعقد اليوم إجتماع مجلس الإدارة وبعد مفاوضات مراطونية تم الموافقة بالإجماع على ترسيم فئة عمال محددة المدة. وذلك عبر دفعات متتالية حسب الأقدمية إبتداءاً من هذا الشهر.