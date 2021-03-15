مركب الحجار يصدر 15 ألف طن من اللفائف الحديدية إلى ايطاليا

يقوم مركب سيدار الحجار، حاليا بعملية تصدير شحنة بـ15 ألف طن من اللفائف الحديدية انطلاقا من ميناء عنابة باتجاه إيطاليا.

وأفادت رئيسة مجلس الإدارة بمركب الحجار، جميلة لبيوض، أن العملية تدخل، في إطار برنامج التصدير المسطر لسنة 2021.

وأوضحت لبيوض، بتصريح لوكالة الأبناء الجزائرية، أن المركب أعد لـ2021 مخططا لتصدير 220 ألف طن من المنتجات الحديدية المتنوعة.

وتقدر تكلفة العملية، بـ100 مليون دولار وهو ما سيمثل 20 بالمائة من رقم أعمال المركب.

وذكرت المسؤولة،أن مركب الحجار قد سجل في إطار مخطط الأعمال الخاص بالتصدير لـ2019 تصدير 51 مليون دولار (33 مليار دج).

وتم خلال سنة 2020 تصدير 90 ألف طن بقيمة قدرت بـ 26 مليون دولار.

ويرجع التراجع المسجل في حجم إنتاج المركب لـ2020 إلى الآثار السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على المعاملات التجارية ووتيرة الإنتاج.

ويصدر المركب، نحو دول بأوروبا وإفريقيا وآسيا من بينها إيطاليا وفرنسا وإسبانيا، مصر وسوريا وتونس والهند وباكستان وغيرها.

ومن جهة أخرى، تطمح إدارة مركب الحجار إطلاق المرحلة الثانية من مخطط الاستثمار بغلاف مالي بقيمة 45 مليار دج.

وستشمل المفولدات ووحدات الدرفلة على الساخن والبارد وباقي التجهيزات الصناعية التي ستمكن المركب من تنويع منتجاته الحديدية في “أقرب الآجال.

وتقدر القدرات الإنتاجية الحالية لمركب سيدار الحجار بـ750 ألف طن من المنتجات الحديدية.

ويرتقب بعد تنفيذ المرحلة الثانية من مخطط الاستثمار تجاوز عتبة 1 مليون طن من المنتجات الحديدية بمركب سيدار الحجار.