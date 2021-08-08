مركب الحجار يقدم قارورات الأوكسيجين لمؤسسة ليند غاز لتوزيعها على مستشفيات عنابة

قام اليوم، مركب سيدار الحجار بعنابة، بوضع تحت تصرف مؤسسة لند غاز كمية من قارورات الأوكسجين ذات سعة 50 لتر، حيث تم نقلها اليوم من أجل تنظيفها ووضعها في حالة مطابقة تقنية قبل تعبئتها بمادة الأوكسجين وتوزيعها على مستوى المستشفيات.

وقد قرر اليوم والي عنابة جمال الدين بريمي، فتح العديد من المنشآت لإستقبال مرضى الكوفيد، بعد تسجيل ارتفاع كبير في عدد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، بالإضافة إلى وضع مخطط إستعجالي لتزويد الولاية بكميات إضافية من الأكسجين، نظرا لتسجيل ارتفاع في كمية إستهلاك هذه المادة الضرورية بالمؤسسات المستقبلة لمرضى الفيروس.