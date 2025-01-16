مركب الحديد ببلارة في جيجل.. بلوغ أزيد من مليار دولار رقم أعمال سنة 2024

كشف سفيان شايب الستي، نائب المدير العام لمركب الحديد والصلب بلارة في جيجل، على هامش زيارة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني عن حصول المصنع على العديد من شهادات الجودة العالمية مثل (ZETOM, KIWA, AVIZ TEHNIC).

كانت آخرها شهادة “إيزو 50001” للتحكم في الطاقة، هذه الشهادات جعلت الشركة - حسب قوله – “الخيار الأول في العديد من الأسواق العالمية، ما يعكس التزامها بتقديم منتجات بمعايير عالمية”.

مشيرا في السياق ذاته إلى أن الشركة تمكنت من تحقيق رقم أعمال قدره 138,5 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 1,035 مليار دولار، خلال عام 2024، ما يعكس نموًا ملحوظًا في أدائها الصناعي والتجاري.

وعن آفاق المركب، أكد المتحدث أن الإجراءات الجاري تنفيذها للدخول في المرحلة الثانية من مشروع تويسعة المصنع، من شأنه زيادة القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 4 مليون طن سنويًا، ما يسمح بتعزيز قدرات الإنتاج والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية.