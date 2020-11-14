مركب الحديد والصلب “توسيالي”.. تصدير أنابيب حلزونية نحو السنغال

قام مركب “توسيالي'” بتصدير أنابيب حلزونية من الحجم الكبير من ميناء وهران نحو ميناء السنغال.

كشف مركب الحديد والصلب “توسيالي” لبطيوة بوهران عن تصدير أنابيب حلزونية من الحجم الكبير عبر الحاويات إلى السنغال.

وحسب المركب، نقلا عن الإذاعة الوطنية، فإنه تم نقل قرابة 60 قطعة من الأنابيب الحلزونية ذات الحجم الكبير، بمجموع 708 متر نهاية الأسبوع الجاري، انطلاقا من ميناء وهران نحو ميناء داكار بالسنغال.

ويرتقب الشهر الجاري تصدير 5 ألاف طن من الأسلاك الحديدية إلى رومانيا، وهي ثالث عملية تخص هذا النوع من المنتجات للمركب، حسب ذات المصدر.