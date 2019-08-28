مركب الحديد والصلب لبلارة يدخل حيز الخدمة نهاية نوفمبر المقبل

سيدخل مجمع بلارة للحديد والصلب بجيجل كاملا حيز الخدمة نهاية شهر نوفمبر المقبل.

واستقبلت جميلة تمازيرت، وزيرة الصناعة والمناجم، أمس بمقر الوزارة، سفير قطر بالجزائر، حسان إبراهيم المالكي.

وحسب بيان للوزارة فإن هذه المقابلة شكلت فرصة لكلا الطرفين لإجراء تقييم للتعاون الإقتصادي والصناعي بين البلدين.

ورحب الطرفان بالشراكة الجزائرية القطرية في المجال الصناعي، خاصة فيما يتعلق بمجمع بلارة للحديد والصلب “بجيجل”.

من جهتها رحبت الوزيرة بالتقدم المحرز في أشغال هذا المجمع الذي بلغت نسبة الأشغال به 97 بالمائة.

ومن المقرر أن يكون الإفتتاح الرسمي للمجمع ودخوله الكامل حيز الخدمة نهاية نوفمبر 2019.

كما ألحّت الوزيرة على ضرورة تنويع منتجات الحديد والصلب للمركب لتلبية طلب السوق الوطنية والتقليل من فاتورة واردات الصلب والذهاب إلى التصدير بشكل خاص نحو السوق الأفريقية.