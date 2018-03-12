مركب بتروكيمياوي بين سوناطراك وتوتال

أعلن رئيس قسم الصناعات الكيميائيةبوزارة الصناعة والمناجم مالك العيدوني،أن مجمع سوناطراك يسعى لإنشاءمركب بيتروكمياوي ضخم بالشراكة مع المجمع الفرنسي توتال.

وقال العيدوني أن هذا المركب هدفه إنتاج المادة البلاستيكية الناجمة عن الغاز، والتي تشكل ميزة تفاضلية جد هامة بالنسبة للجزائريين.

وذكرت المتحدث بأن المركب سيلبي الحاجيات المتزايدة للسوق المحلية التي تتوقع استلام أكثر من600ألف سيارة مركبة بالجزائر إلى غاية سنة2022.

مشيرا بأن المواد البلاستيكية تمثل 30 بالمائة من كلفة السيارة، كما سيمكن المركب من تصدير قرابة 10 ملايير دولار من المواد الأولية البلاستيكية.