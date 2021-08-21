مركب بلارة بجيجل يرفع قدرة إنتاج الأكسجين السائل إلى 100 ألف لتر يوميا

كشف المدير العام المساعد لمركب بلارة بجيجل لصناعة الحديد والصلب. عن رفع قدرة إنتاج الأكسجين السائل إلى 100الف لتر يوميا. موضحا أنه يتم التكفل بـ 14 ولاية من الشرق حيث لن تعاني مستشفياتنا من العجز بعد اليوم.

وقال المدير العام المساعد لمركب بلارة بجيجل لصناعة الحديد والصلب سفيان شايب ستي في حديث خاص لإذاعة سطيف. أن مركب بلارة من أنجح المشاريع العربية العربية، هو أكبر قطب صناعي واقتصادي في المنطقة منذ 2017.

وأفاد المتحدث أن قدرة الإنتاج الحالية تبلغ 2 مليون طن، وبفضله وصلنا للإكتفاء الذاتي في السوق المحلية. وتتم تلبية جميع الطلبات بعد ما كنا نستورد قبل سنتين فقط 80% من الحديد المسلح.

وأشار أنه خلال ماي الماضي دخلنا في ماي الماضي لأول مرة للتصدير بـ 200 إلى 300 ألف طن. إلى دول كبرى كإيطاليا والصين وإفريقيا.

وأفاد ذات المتحدث أن المركب متكامل ويضم 8 مصانع، دخلت مجال الإنتاج باستثناء نهائي الحديد بميناء جنجن. والذي سيدخل الإنتاج قبل نهاية السنة حينها التصدير والإنتاج سيتضاعف.

وتابع “نسعى لمضاعفة التصدير السنة القادمة الى دول الجوار و دول البحر الأبيض المتوسط للإنقاص من تبيعة المحروقات. وحاليا لدينا 1850 عاملا وسنصل الى 2350 قريبا والمصنع ساهم في محاربة البطالة في الولاية والمنطقة”.

من جانب آخر كشف المتحدث عن إنتاج الأكسجين السائل، حيث كانت طاقة الإنتاج 40 ألف لتر يوميا. لكن مع أزمة الأكسجين وبإرادة عجيبة للعمال تم الوصول إلى 80 ألف لتر يوميا.

وأضاف “نعمل على مدار 24 ساعة بمهندسين وتقنيين جزائريين لم يكن هناك نقص في الإنتاج. بقدر ما كان فيه مشكل في النقل والتوزيع بشاحنات متخصصة. والحمد لله سيتم حل الإشكال قريبا جدا وهذا خارج مجال تخصصنا “.

وأشار أن المنتوج الذي يتم تقديمه من طرف المركب هو الأحسن محليا. إذ تتجاوز نسبة النقاوة تلك التي تشترطها وزارة الصحة بـ 99.99 %.