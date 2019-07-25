مركب “بلارة” للصلب يرفع قدراته الإنتاجية عبر إنتاج 500 ألف طن من قضبان الأسلاك

كشفت شركة الجزائرية القطرية للصلب، عن تفاصيل جديدة في إطار برنامجها لتطوير صناعة الحديد والصلب بمركب بلارة بجيجل.

حيث قامت مؤخرا بإعادة تشغيل مطحنة الدرفلة الثالثة، التي تبلغ قدرتها الإنتاجية 500.000 طن من قضبان الأسلاك بأقطار مختلفة.

وفي بيان صحفي حصلت “النهار اونلاين” على نسخة منه، أكدت الشركة أنها تطمح لرفع قدرات الإنتاج إلى 1.5 مليون طن من قضبان الأسلاك .

كما أكد البيان، أن الشركة تسعى لرفع قدراتها وتحسين منتجاتها عبر توظيف يد عاملة مؤهلة واستخدام أحدث التكنولوجيات وآخر التقنيات الصناعية.

ليضيف البيان، أن رفع الإنتاج من شأنه أن يساعد على تلبية احتياجات سوق الحديد المحلية في المرحلة الأولى وتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الإقليمية والدولية في المرحلة الثانية.