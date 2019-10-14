مركب توسيالي بوهران يصدر لأول مرة أنابيب النقل الكبرى

يقوم مركب توسيالي للحديد والصلب ببطيوة بوهران، بأول عملية تصدير لأنابيب النقل الكبرى، لأول مرة في الجزائر.

ويتعلق الأمر بعملية تصدير 3 آلاف طن من أنابيب النقل الكبرى “أنابيب سبيرال”، المصنوعة من الحديد، نحو دولة بلجيكا.

وتقدر قيمة صفقة التصدير، بحوالي 3 مليون دولار، حيث يتم طلبها في إطار تجسيد مشاريع انجاز الموانئ ومشاريع الري.

ويصل إجمالي طول الأنابيب التي هي قيد الشحن حاليا، ألفي متر، ويتجاوز قطرها 1300 ملم بغلاف سمكه 25 ملم.

ويذكر أن عملية شحن الأنابيب على مستوى سفينة بميناء مستغانم، انطلقت يوم الجمعة لتنتهي يوم الثلاثاء.

وتجدر الإشارة إلى أن مركب الحديد والصلب ببطيوة، قد انطلق في إنتاج هذا النوع من الهياكل الحديدية منذ قرابة ثلاثة أشهر.

و بلغ إنتاجها في المركب لحد الآن 5 ألاف طن، بينما تقدر الطاقة الإجمالية لإنتاجها 300 ألف طن سنويا.

وتعد وحدة إنتاج “أنابيب سبيرال” تجسيدا للشطر الثالث من مشروع مركب توسيالي، الذي يطمح مسؤولوه لإنتاج 100 ألف طن منها.