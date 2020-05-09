مركب توسيالي.. تصدير 18 ألف طن من حديد البناء نحو كندا

قام مركب الحديد والصلب “توسيالي” بتصدير 18 ألف طن من حديد ابناء نحو كندا.

كشف، اليوم السبت، مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بمكرب توسيالي لبطيوة بوهران، عزي رمزي، أن المركب قام بنقل الحمولة انطلاقا من ميناء مستغانم نحو ميناء أوشاوا بكندا أمس الجمعة.

وأضاف ذات المسؤول، في تصريح له لوكالة الأنباء، أن عملية التصدير هاته تعتبر الثالثة من نوعها.

وأكد ذات المسؤول أنه يرتقب كذلك المباشرة في عملية تصدير اخرى نهاية شهر ماي الجاري، لتصدير كمية 10 آلاف طن من حديد البناء إلى الولايات المتحدة الأمريكية انطلاقا من ميناء مستغانم.