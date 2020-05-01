مركب توسيالي يتحصل على شهادة مطابقة المعايير الدولية في إنتاج الأنابيب

تحصل مركب الحديد والصلب “توسيالي” الكائن ببطيوة شرق وهران على شهادة مطابقة المعايير الدولية في إنتاج الأنابيب الحديدية الخاصة بقطاع المحروقات.

كشف مدير التجارة الخارجية ومتابعة الاستثمارات بذات المركب، عزي رمزي، اليوم الجمعة في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، قائلا “ستسمح هذه الشهادة التي تحصلت عليها شركة “توسيالي” مؤخرا من المعهد الأمريكي للأنابيب بإنتاج مختلف الأحجام من الأنابيب الحديدية الموجهة لنقل مواد المحروقات من الغاز والبترول ومشتقاتها”.

وأضاف ذات المسؤول أن “هذه الشهادة معتمدة في جميع أنحاء العالم لإنتاج الأنابيب الحديدية الخاصة بقطاع المحروقات”.