مركب سيدار الحجار: إسترجاع أزيد من 500 طن من النفايات الحديدية

قال المدير العام لمركب سيدار الحجار، لطفي كمال مانع. أنه تم إسترجاع 530 طنا من النفايات الحديدية بمركب سيدار الحجار “عنابة”. وذلك في العشرة أيام الأولى من انطلاق عملية تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1.

وأضاف لطفي كمال مانع في تصريح “لـوأج”، أن إسترجاع 530 طنا من النفايات الحديدية بمركب سيدار الحجار (عنابة). يمثل حصيلة أولى لعملية تفكيك هيكل الفرن العالي رقم 1. التي إنطلقت في الأسبوع الأخير من شهر ماي المنصرم. بالإضافة كذلك إلى أنها ستستمر لمدة ثلاثة أشهر.

كما أشار المدير العام للمركب، لطفي كمال مانع. أن عملية التفكيك واسترجاع النفايات الحديدية تجري بإشراف وتنفيذ من المؤسسة الوطنية للاسترجاع. التي إتخذت كل الترتيبات التنظيمية وكذا تلك المرتبطة بتأمين العملية وضمان سيرها في أحسن الظروف وفي الآجال المحددة.

كما أشار مانع إلى أنه يتوقع في هذا الإطار إسترجاع حجم إجمالي يفوق 20 ألف طن من النفايات الحديدية. تمثل هيكل الفرن العالي رقم 1 لمركب سيدار الحجار. الذي أصبح خارج الخدمة سنة 2009 ويتربع على أزيد من ثلاثة هكتارات تمثل عقارا صناعيا هاما بمركب سيدار الحجار.

كما يمثل هذا الحجم من النفايات الحديدية القابلة للإسترجاع مخزونا هاما يغطى إحتياجات المركب لعدة أشهر من النفايات الحديدية. التي تدخل ضمن الدورة الإنتاجية بمصنع سيدار الحجار.

للتذكير، يشغل مركب سيدار الحجار 5.500 عامل فيما تقدر توقعاته الإنتاجية النظرية للسنة الجارية بنحو 800 ألف طن من المنتجات الحديدية الطويلة والمسطحة.