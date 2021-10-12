مركب “AQS” وفّر 100 ألف لتر من الأكسجين يوميا خلال ذروة كورونا

أفاد وزير الصناعة أحمد زغدار أن الشركة الجزائرية القطرية للصلب “AQS”، ساهمت أثناء فترات ذروة جائحة كورونا، بـ 100.000 ألف لتر من الأكسجين يوميا للمستشفيات.

وفي ختام زيارته التي قام بها إلى ولاية جيجل عاين الشركة الجزائرية القطرية للصلب”AQS”. مؤكدا أن هذا المركب يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للإقتصاد الوطني.

ونوه الوزير بهذه الشراكة “رابح-رابح” التي ستتساهم بصفة كبيرة في تغطية الطلب المحلي من مادة الحديد. وتقليص فاتورة الواردات الضخمة من هذه المادة من جهة، وزيادة الصادرات خارج المحروقات. مشيرا أن هذا المشروع يساهم في توفير مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة على المستوى المحلي.

ودعا الوزير إلى مزيد من الاستثمارات القطرية في الجزائر لاسيما في ظل قانون الاستثمار الجديد الذي يتم التحضير له. والذي سيضمن رؤية واضحة واستقرار في منظومة الإستثمار في الجزائر.

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