مركز أم الطبول: تونسيون يؤكدون عدم تعرضهم لأي مضايقات أثناء العبور

تجري حركة العبور بالمركز الحدودي بأم الطبول في ظروف أقل ما يقال عنها أنها عادية. وعلى عكس بعض الأخبار المتداولة.

وأكد مسافرون تونسيون اعتادوا الدخول إلى الجزائر بصفة دائمة في حديثهم “لإذاعة الجزائر”، بأن الأمر لا يخلو من الإستقبال الحسن وتسهيل إجراءات العبور. ولم يتعرضوا لأي نوع من المضايقات. مثمنين أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القاضي بعدم عرقلة وإزعاج الأشقاء التونسيين بالمراكز الحدودية.

وأعرب بعض المسافرين التونسيين من الطارف عن استحسانهم للتسهيلات المقدمة إليهم أثناء عبورهم للمراكز الحدودية. حيث جرت عملية تنقلهم ودخولهم إلى التراب الجزائري في ظروف عادية وعدم تعرضهم لأي نوع من المضايقات. معربين عن شكرهم الكبير لرئيس الجمهورية وكل أعوان الجمارك العاملين على مستوى المركز الحدودي لأم الطبول .

وتجدر الإشارة إلى أن حركة العبور بأكبر مركز حدودي على المستوى الوطني تسجل ارتفاع عدد المسافرين في الإتجاهين خاصة بعد إعادة الفتح منتصف جويلية الماضي.