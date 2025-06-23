مركز الأثير للإصغاء.. إحترافية.. سرية وخدمة على أعلى مستوى

يتضمن مركز الأثير للإصغاء طاقم من المرشدين والمرشدات. يسهرون على تحقيق مساعيكم، ويعملون على نيل آمالكم.

وخصّص مركز الأثير للإصغاء أرقام هواتف 3800-3801-3802 من الثابت ومتعاملي أوريدو جيزي وموبليس. بـ 105 دج للدقيقة مع احتساب كل الرسوم.

كما يتضمن المركز عدة أركان يمكن للمتصلين والمتتبعين الإستفادة منها وهي:

ركن قلوب حائرة

لديك هاجس التفكير والحيرة.. تعاني من ضغوطات واضطرابات أفقدتك الشغف في الحياة.. مركز الأثير للإصغاء يفتح أبوابه من جديد مع طاقم من المستشارين والمستشارات يسهرون على راحتكم. ويعملون من أجل تجديد الآمال في أنفسكم وزرع السكينة في أرواحكم بكل حب وبسرية مطلقة نحن دوما في الخدمة..

لمشاكلكم الأسرية.. الزوجية منها وكل ما تعلق بتربية الأولاد وطريقة التعامل معهم. دليلكم الدائم مركز الأثير للإصغاء سر السعادة وسبيل الطمأنينة بإذن الله..

ركن أدم وحواء

لتحقيق حلم الحياة في الإستقرار وإعمار الدار.. مركز الأثير يقدم لكم خدماته على خطى سنوات من النجاح. أثمرت وبتوفيق من الله في الجمع بين العديد من المتصلين تحت سقف المودة والرحمة. فلكل جاد يقصد الحلال، معنا فرصة إتمام نصف الدين بعروض زواج من مختلف الولايات ولكل الأعمار..

ركن الفتاوى الدينية

لكل الحيارى في أمور دينكم ودنياكم، لأسئلتكم اليومية واعتمادا على الكتاب والسنة النبوية. فتاوى تنير الدروب وتريح القلوب، مع مجموعة من رجال الدين والمختصين في الفتوى والدعوى في خدمتكم يجيبون على كل أسئلتكم وانشغالاتكم.

إستشارات قانونية

لديكم نزاعات في العدالة.. أسئلة قانونية تبحثون لها عن أجوبة، مركز الأثير يمنحكم الفرصة ويسهل أمامكم المهمة للعثور على الإستشارات القانونية المناسبة، فلا تترددوا واتصلوا بنا.

تكريم وتقدير

لديك رسالة لعزيز تريد أن تشكره، ترد له جميل ما صنع معك. مركز الأثير يفتح لكم فرصة تكريم أحبابكم وتمرير رسائل المحبة لأهاليكم وذويكم

هدفنا الوحيد أن نبلغ معكم كل مفيد وجديد.. وإرضاؤكم هو ما نبتغي ونريد