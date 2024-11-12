مركز البحث في علم الفلك يفتح مسابقة توظيف

أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، اليوم الثلاثاء، عن فتح مسابقة على أساس الشهادة للتوظيف.

وأوضح المركز عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك، المسابقة ستكون على أساس الشهادة في رتبة مساعد الاعلام العلمي والتكنولوجي. فيما حدد عدد المناصب بمنصب واحد. ويجب على المترشحين أن يحوزوا على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعدلتها.

أما التخصصات المطلوبة فهي علم المكتبات والتوثيق والأرشيف، وبخصوص الملف المطلوب. فيتكون من طلب خطي للمشاركة مرفق بمنهج السيرة مع تعيين التخصص، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. نسخة من الشهادة أو المؤهل المطلوب مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين. بطاقة معلومات تملئ من طرف المترشح (متوفرة على الموقع الالكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية) (www.concours-fonction-publique.gov.dz)

وترسل ملفات الترشح برسالة مسجلة مع وصل استلام أو تودع على مستوى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية. في مدة (15) يوم عمل ابتداء من 04/11/2024 بالعنوان: مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ص.ب -63 طريق المرصد 16340 بوزريعة الجزائر.

يشار أن ملفات المترشحين التي تصل خارج الآجال المحددة تعتبر مرفوضة (يؤخذ بعين الاعتبار الطابع البريدي في اثبات تاريخ ارسال الملف).

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