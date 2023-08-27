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مركز البحث يتعزز بمكتب خاص لمواجهة الهجمات السيبرانية

بقلم نادية بن طاهر
مركز البحث يتعزز بمكتب خاص لمواجهة الهجمات السيبرانية
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تعزز  مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني بمكتب خاص لمواجهة الهجمات السيبرانية.

وفي هذا الصدد، قال مدير مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني كمال بوخالفة، في تصريح للإذاعة، أن المركز يلعب أدوارا مهمة على غرار ترقية البحث في مجال الأمن المعلوماتي والشبكات. وكذا الذكاء الإصطناعي. والمساهمة في التنسيق وتنفيذ البرامج الوطنية للإعلام العلمي.

وأبرز كمال بوخالفة أن الأمن السيبراني أصبح يكتسي أهمية كبيرة نظرا للهجمات العديدة التي يشهدها العالم في شتى الميادين. حيث أصبح هذا الأخير من أولويات جميع الدول.

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