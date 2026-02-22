مركز البيانات الوطني الأول يتحصل على شهادة تصنيف “Tier III Design”

تحصّل مركز البيانات الوطني الأول “Data Center 1” بالمحمدية على شهادة تصنيف Tier III Design الصادرة عن Uptime Institute، في إنجاز يعكس مستوى النُضج التقني والجاهزية المؤسسية التي بلغها هذا الصرح الاستراتيجي بامتياز.

ويُعد تصنيف Tier III Design مرجعًا دوليًا يكرّس مطابقة البنية التحتية لأعلى معايير الاعتمادية والاستمرارية. من خلال ضمان قابلية الصيانة دون انقطاع وتوفير مستويات متقدمة من الأمان والجاهزية التشغيلية.

وقد جاء هذا الاعتماد تتويجًا لمسار تقني وهندسي دقيق، استند إلى تصميم متكامل للبنية التحتية. واعتماد حلول متطورة لضمان استمرارية النشاط، مع إخضاع مختلف المكونات لمعايير تقييم صارمة وفق أفضل الممارسات العالمية.

والتزمت المحافظة السامية للرقمنة بمواصلة العمل في ذات السياق من أجل الحصول على شهادة Tier III Facility Certification Construction الأولى من نوعها في بلادنا. استكمالًا لمسار الاعتماد وتعزيزًا لمستويات الجاهزية والاعتمادية وفق المعايير الدولية.

كما يجري العمل على الحصول على شهادة تصنيف Tier III Design بالنسبة لمركز البيانات الوطني الثاني “Data Center 2”.