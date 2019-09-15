مركز التجارة العالمي الجزائر يطلق الطبعة الأولى “لجائزة السياحة الجزائرية 2019”

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مركز التجارة العالمي الجزائر يطلق الطبعة الأولى “لجائزة السياحة الجزائرية 2019”
بقلم فوزية مسعدي

أفاد مركز التجارة العالمي الجزائر عن احتضانه للطبعة الأولى لجائزة السياحة الجزائرية.

قال المكلف بالإعلام لدى مركز التجارة العالمي بالجزائر “محمود ناجي”، اليوم الأحد في تصريح لـ “النهار أونلاين”، أن المركز بصدد التفكير في إطلاق جائزة خاصة بقطاع السياحة بالجزائر.

وأشار نفس المتحدث أن “جائزة السياحة الجزائرية 2019” ستخصص للفاعلين في قطاع السياحة والمساهمين في تطوير هذا القطاع.

مؤكدا في السياق ذاته أنها ستكون بمثابة مكافئة وتشجيع لهم في الوقت نفسه للدفع بقطاع السياحة بالجزائر.

ويحتضن ولأول مرة مركز التجارة العالمي الجزائر “جائزة السياحة الجزائرية 2019” بعدما كانت كل إهتماماته منصبة على قطاعي التجارة والصناعة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=700194

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