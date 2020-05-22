مركز الفلك الدولي:”الأحد أول أيام العيد نظرا لغروب القمر قبل الشمس اليوم الجمعة”

قال مركز الفلك الدولي في تقرير له، إن الدول التي سيكون يوم الجمعة 22 ماي هو يوم 29 رمضان، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس.

وأكد المركز بأن الاقتران “تولد الهلال” سيحدث اليوم الجمعة بعد غروب الشمس، وعليه ستكمل هذه الدول عدّة رمضان 30 يوما ويكون يوم العيد فيها يوم الأحد 24 ماي.

أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت 23 ماي، قال المركز إن رؤية الهلال يوم السبت من شرق العالم الإسلامي ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من جميع دول العالم العربي ودول إفريقيا وجنوب أوروبا وكندا.

مضيفا بأن رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بسهولة من الولايات المتحدة وأمريكا الوسطى وشمال أمريكا الجنوبية.

وكشف المركز بأنه من المتوقع أن يكون العيد يوم الأحد 24 ماي، في حين قد يكون الإثنين 25 ماي في بعضها، مثل باكستان وبروناي.

هذا وأصدر مركز الفلك الدولي بيانه بعد تضارب كبير في الأقوال والتكهنات حول يوم العيد، خاصة وأن دولا بدأت شهر رمضان يوم السبت 25 أفريل.

وعليه ستتحرى هذه الدول هلال العيد يوم السبت 23 ماي، منها بروناي وبنغلادش وباكستان وإيران وسلطنة عُمان والسودان والمملكة المغربية والعديد من الدول الإفريقية الإسلامية غير العربية في إفريقيا.