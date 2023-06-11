مركز الفلك الدولي: الأربعاء 28 جوان أول أيام عيد الأضحى في غالبية دول العالم الإسلامي

أعلن مركز الفلك الدولي، أن يوم الأربعاء 28 جوان سيكون أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضح المركز أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر ذي الحجة يوم الأحد 18 جوان 2023م الموافق 29 ذو القعدة 1444 هـ. وفي ذلك اليوم فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي. وعليه من المتوقع أن يكون يوم الإثنين 19 جوان أول أيام شهر ذي الحجة في العديد من الدول. وأن يكون يوم الثلاثاء 27 جوان وقفة عرفة، والأربعاء 28 جوان أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وضع الهلال يوم الأحد 18 جوان في بعض المدن العربية والإسلامية

أكد مركز الفلك الدولي أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 07 دقائق من غروب الشمس، وعمره 6.5 ساعة. وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة. والرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب. وفي الرياض يغيب القمر بعد 31 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة. أما عمّان والقدس يغيب القمر بعد 37 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13.8 ساعة. القاهرة يغيب القمر بعد 36 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 14 ساعة. في حين الرباط يغيب القمر بعد 44 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 16.2 ساعة. والرؤية في كل من الرياض وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ممكنة باستخدام التلسكوب فقط. مع كونها صعبة في الشرق والوسط، وتحتاج سماء صافية جدا لتمكن الرؤية.

ولمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و33 دقيقة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس وبعده عن الأفق وقت رصده.

يشار إلى أن العديد من الدول الإسلامية تعتمد على رؤيتها المحلية لتحديد بداية شهر ذي الحجة وعيد الأضحى. ولا تتبع أي دولة أخرى، ومن هذه الدول: ماليزيا وإندونيسيا وبروناي والهند . بالإضافة إلى باكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية وموريتانيا وتركيا ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في إفريقيا.

ونظرا –حسب المركز- لأن رؤية الهلال يوم الأحد 18 جوان غير ممكنة بأي وسيلة من شرق العالم الإسلامي. وهي غير ممكنة يومها بالعين المجردة من العالم الإسلامي. فمن المتوقع أن تعلن بعض الدول السابقة أن يوم الثلاثاء 20 جوان هو أول أيام شهر ذي الحجة. وأن يكون يوم الخميس 29 جوان أول أيام عيد الأضحى في هذه الدول.

خارطة تبين مدى إمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 18 جوان

وضع مركز الفلك الدولي خارطة تبين مدى إمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 18 جوان من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

– رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

– رؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

– الرؤية ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

– رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري، ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.