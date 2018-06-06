مركز الفلك الدولي : الجمعة أول أيام عيد الفطر بالجزائر وباقي الدول الإسلامية

كشف مركز الفلك الدولي،اليوم الأربعاء،عن إمكانية تحري هلال عيد الفطر،الخميس المقبل،على أن يكون أول أيام عيد الفطر يوم الجمعة.

وحسب أخر بيان أصدره المركز اليوم الأربعاء،فإنه من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15جوان أول أيام عيد الفطر بمعظم دول العالم.

وأوضح المركز في بيانه أن معظم دول العالم الإسلامي بما فيها الجزائر ستتحرى هلال شهر شوال يوم الخميس 14جوان.

وأضاف أنه في ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من جميع الدول الإسلامية بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

وبالتالي من المتوقع أن يكون يوم الجمعة 15 جوان يوم الفطر بالجزائر وباقي الدول الإسلامية.