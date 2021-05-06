مركز الفلك الدولي يتوقع موعد ومكان سقوط الصاروخ الصيني التائه

تحدث المشرف على برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية ومدير مركز الفلك الدولي، عن موعد سقوط الصاروخ الصيني التائه.

وأطلقت الصين يوم 29 أفريل 2021، صاروخا فضائيا إسمه “Long March 5″، حاملا معه القطعة الرئيسية لمحطة الفضاء الصينية “Tianhe”.

وكان إطلاق هذا الصاروخ أول مهمة من 11 مهمة مطلوبة لإكمال المحطة.

ومن المتوقع أن يسقط الصاروخ على الأرض خلال الأيام القليلة القادمة.

ويبلغ طول هذا الحطام 33 متر وقطره 5 متر ووزنه 21 طنا تقريبا.

ويدور الصاروخ حاليا حول الأرض بسرعة متوسطة تزيد قليلا عن 28 ألف كيلومتر في الساعة.

ولا يمكن لأي جهة في العالم معرفة المكان والموعد الذي سيسقط فيه هذا الحطام.

وأورد المشرف، إن تنبؤات وزارة الدفاع الأمريكية تشير إلى أن موعد السقوط هو يوم 8 ماي في الساعة 22:11 توقيت غرينتش بهامش خطأ زائد ناقص 21 ساعة.

مضيفا إن توقعات برنامج متابعة سقوط الأقمار الصناعية التابع لمركز الفلك الدولي، تشير إلى أن الموعد المتوقع هو يوم 09 ماي في الساعة 05:17 توقيت غرينتش زائد ناقص 21 ساعة.

وتشير الخارطة المرفقة إلى أن موقع سقوط القمر الصناعي المتوقع يوم 09 ماي في الساعة 05:17، هو في وسط أفريقيا.

وتشير الخطوط الخضراء والحمراء إلى الأماكن التي قد يسقط فيها القمر الصناعي ضمن هامش خطأ مقداره زائد ناقص 10 ساعات.

وأشار ذات المتحدث، إلى إن هذه الخريطة ستتغير بمرور الوقت، وكلما اقتربنا من موعد السقوط سيقل هامش الخطأ وستقل الأماكن المرشحة ليسقط الحطام فوقها.

مضيفا إنه وقبل ساعتين من موعد السقوط لا يمكن تحديد المكان والوقت بشكل دقيق، فعادة يكون أقل هامش خطأ هو بحدود زائد ناقص ساعة واحدة.

موضحا بأن الحطام هذا يلف الكرة الأرضية مرة واحدة كل 89 دقيقة، وهذا يعني أن هامش خطأ مقداره ساعتين.

وهو ما يعني أن هناك مناطق شاسعة ستبقى مهددة بسقوط القمر الصناعي فوقها.

ويتكون الصاروخ هذا من أربعة معززات دفع نفاث كبيرة ومن مرحلة رئيسية واحدة فقط.

وقد كان من المزمع إعادة هذه المرحلة الرئيسية من الصاروخ بشكل متحكم به، إلا أن الصين فقدت التحكم بها وستعود وتسقط على الأرض بشكل غير متحكم به.

ويشار إلى أن الصاروخ قد نجح في مهمته بوضع القطعة الرئيسية من محطة الفضاء الصينية في مدارها إلا أنه فشل في إعادة نفسه نحو الأرض بشكل متحكم.