مركز الفلك الدولي يحدد بداية شهر رمضان

أعلن مركز الفلك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن أول أيام شهر رمضان سيكون على الأرجح في 13 أفريل القادم.

وأوضح المركز، إن معظم الدول ستتحرى هلال رضمان يوم الإثنين 12 أفريل المقبل، باعتبار أن شهر شعبان بدأ الاثنين 15 مارس.

ومن هذه الدول الجزائر وإندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن.

بالإضافة إلى سوريا وليبيا والمغرب وموريتانيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس، وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أفريل.

وأضاف المركز، أنه “بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، لن تتمكن من رؤية هلال رمضان، لأن القمر سيغيب في ذلك”.

وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 أفريل.

وبالنسبة للدول التي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 أفريل، فإن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي.

وتوقع المركز، أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية.

موضحا إنه وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أفريل.