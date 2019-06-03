مركز الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر المبارك

كشف مدير مركز الفلك الدولي محمد عودة عن الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم.

وأصدر البيان المتعلق بظروف رؤية هلال شوال عيد الفطر 1440 هجري 30 متخصصا من 14 دولة.

وأوضح المركز، أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الإثنين 6 ماي وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شوال يوم الإثنين.

وحسب موقع سكاي نيوز، فقد أكد مدير مركز الفلك الدولي أن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية هلال شوال غير ممكنة يوم الإثنين بجميع الوسائل.

من جميع قارة أستراليا أسيا إفريقيا وأروبا، مما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا.

مشيرا في ذات السياق، إلى أن مركز الفلك الدولي غير مخول بإعلان العيد رسميا لكن مهمته تكمن في شرح الموضوع فلكيا.

مؤكدا أن غرب قارة أمريكا الشمالية هي المنطقة الوحيدة التي يمكن رؤية الهلال فيها وسيعتبر العيد فلكيا يوم الثلاثاء في هذه المنطقة.