مركز الفلك الدولي يحدّد أول أيام رمضان

أعلن مركز الفلك الدولي، أن يوم الإثنين 6 ماي سيكون بداية شهر رمضان في غالبية الدول الإسلامية.

وأوضح، مدير المركز، محمد شوكت عودة، أن هلال رمضان سيتحرى، يوم الأحد 5 ماي.

بما أن شعبان بدأ في معظم دول العالم الإسلامي، يوم الأحد 7 افريل.

وأضافت صحيفة “الإمارات اليوم”، أن في ذلك اليوم يمكن رؤية الهلال من الدول الاسلامية بالعين المجردة او باستخدام التلسكوب.

وقال شوكت عودة، إن رؤية هلال رمضان ممكنة باستخدام التلسكوب فقط،من شرق وجنوب شرق اسيا وجنوب أوروبا ومعظم الدول العربية.

في حين أن رؤية الهلال، ممكنة بالعين المجردة بصعوبة، من غرب وجنوب افريقيا، ومعظم الولايات المتحدة.

وممكنة بالعين المجردة بسهولة، نسبيا من وسط قارتي امريكا.