مركز الفلك الدولي يكشف موعد أول شهر رمضان

بدأت معظم الدول الإسلامية ومنها الجزائر، شهر شعبان يوم الأحد 11 فيفري 2024م، وعليه ستتحرى معظم الدول هلال شهر رمضان يوم الأحد 10 مارس.

وكانت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف قد أعلنت في بيان لها، أن غرة شهر شعبان 1445ه وافقت يوم الأحد 11 فيفري 2024 م.

وأضافت الوزارة، أن موعد ليلة الشك لترقب هلال شهر رمضان المعظم لهذا العام 1445ه/ 2024م، سيكون يوم الأحد 29 شعبان 1445ه الموافق لـ10 مارس 2024م.

وحسب بيان لمركز الفلك الدولي، حول ظروف رؤية هلال رمضان، أصدره اليوم الإثنين، سيحدث الاقتران المركزي في ذلك اليوم في الساعة التاسعة صباحا بتوقيت غرينتش.

وسيغيب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي تقريبا، وبناء على ذلك من المتوقع أن تبدأ العديد من الدول شهر رمضان يوم الإثنين 11 مارس.

توقعات ببدء شهر رمضان يوم 12 مارس

أما بالنسبة لإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 10 مارس، واستنادا على جميع معايير رؤية الهلال المنشورة في أبحاث علمية محكمة (ومنها معيار العالم المسلم ابن طارق، والباحث فوثرينغهام، والباحث ماوندير، والباحث بروين، والباحث المسلم إلياس، والمرصد الفلكي SAAO، والباحث يالوب، والباحث المسلم عودة)، فإن رؤية الهلال غير ممكنة في ذلك اليوم من أي مكان في العالم العربي والإسلامي سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.

في حين أن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من أجزاء من الأمريكيتين، خاصة من الأجزاء الغربية.

وبناء على ذلك وبالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة للهلال من مكان ما في العالم الإسلامي، فمن المتوقع أن تبدأ هذه الدول شهر رمضان يوم الثلاثاء 12 مارس.

فيوم الإثنين 11 مارس، رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من جميع مناطق العالم الإسلامي.

ويمكن لمن يرغب رؤية الهلال في ذلك اليوم النظر جهة الغرب بعد غروب الشمس بحوالي 15 إلى 25 دقيقة من مكان أفقه الغربي مكشوف، والبحث عن الهلال قريبا من المنطقة التي غابت عندها الشمس.

فحينها سيبدو الهلال نحيلا وقريبا من الأفق، وسرعان ما سيغيب هو الآخر بعد غروب الشمس بحوالي 60 إلى 80 دقيقة.