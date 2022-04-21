مركز الفلك الدولي يكشف موعد عيد الفطر بمعظم الدول

تتحرى العديد من الدول، ومنها الجزائر، هلال عيد الفطر يوم السبت 30 أفريل الموافق لـ29 من شهر رمضان.

وحسب مركز الفلك الدولي، فإنه وبالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم السبت، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة لغروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس.

وبالتالي ستكمل هذه الدول عدة رمضان 30 يوما، ليكون يوم الإثنين 2 ماي عيد الفطر فيها.

وتبين الخارطة المرفقة مدى إمكانية رؤية هلال العيد يوم الأحد 1 ماي من جميع مناطق العالم، بحيث أن:

رؤية الهلال مستحيلة من المناطق الواقعة في اللون الأحمر بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس

ورؤية الهلال غير ممكنة لا بالتلسكوب ولا بالعين المجردة من المناطق غير الملونة.

كما أن رؤية الهلال ممكنة فقط باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الأزرق.

وكذ رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من المناطق الواقعة في اللون الزهري. ومن الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة في حالة صفاء الغلاف الجوي التام والرصد من قبل راصد متمرس.

رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة من المناطق الواقعة في اللون الأخضر.

كما يبين الجدول التالي مكث وعمر القمر عند غروب الشمس وإمكانية رؤية الهلال يوم الأحد 1 ماي من العواصم العربية ومنها الجزائر.

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