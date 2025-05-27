مركز الفلك الدولي ينشر أوّل صورة لهلال شهر ذي الحجة

نشر مركز الفلك الدولي، اليوم الثلاء أولى الصور الخاصة بهلال شهر ذي الحجة

وتم تصزير هلال شهر ذو الحجة 1446هـ اليوم الثلاثاء 27 ماي 2025م من أبوظبي، بواسطة مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي.

الصورة الأولى على الساعة 11:00 صباحا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 5.5 درجة. عمر القمر 5 ساعات و22 دقيقة. وكانت حالة الجو مغبرة قليلا.

أما الصورة الثانية فتم تصويرها على الساعة 15:15 عصرا بتوقيت الإمارات. بعد القمر عن الشمس 6.5 درجة. عمر القمر 9 ساعات و37 دقيقة.

وستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ اليوم الثلاثاء. ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين.

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