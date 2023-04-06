مركز الفلك الدولي يُحدّد موعد عيد الفطر المبارك

أعلن مركز الفلك الدولي، أن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال “عيد الفطر 1444 هـ” يوم الخميس الموافق 20 أفريل الجاري. وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أفريل.

وحسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات “وام” عن بيان لمركز الفلك الدولي. أنه من المتوقع إختلاف موعد عيد الفطر في العالم الإسلامي.

وقال مدير المركز، محمد عودة، إن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال الخميس 20 أفريل. ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة بالعين المجردة أو بالتلسكوب من جميع أنحاء قارتي آسيا وأستراليا.

وأضاف أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة من الأجزاء الغربية من قارة إفريقيا وأوروبا. وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة في الأجزاء الغربية من القارتين الأميركيتين.

وأضاف أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي الخميس 20 أفريل. ونظرا لحدوث الإقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر. بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي. فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن غالبية الدول الإسلامية بدء الشهر في اليوم التالي.

وعليه من المتوقع إعلان العديد من الدول عيد الفطر يوم الجمعة 21 أفريل.

أما بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط. أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة ولو بالتلسكوب. وهذه دول قليلة، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يوما وأن يكون عيد الفطر فيها يوم السبت 22 أفريل.

فلكيا.. هذا موعد عيد الفطر المبارك

من جهته أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر بأنه طبقا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد. فإن هلال شهر شوال سوف يولد مباشرة بعد حدوث الإقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 14 صباحا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من رمضان 1444هـ الموافق 20/4/2023م (يوم الرؤية).

وصرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 23 دقيقة. وفي القاهرة لمدة 27 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم “يوم الرؤية”. وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين “24 – 29 دقيقة”. أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس. ذلك اليوم لمدد تتراوح بين “10 35 دقيقة”. بحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للمعهد على “فيسبوك”.

وبذلك تكون غرة شهر شـوال 1444هـ فلكيا يوم الجمعة 21/4/2023م “عيد الفطر المبارك”. ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أفريل 2023م.

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