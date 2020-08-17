مركز بحث روسي ثاني يدخل المرحلة الثانية من اختبار لقاح كورونا

دخل مركز “فيكتور” العلمي الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في “نوفوسيبيرسك”، اليوم الإثنين، في المرحلة الثانية من اختبار لقاح ضدّ فيروس “كورونا”.

ووفق موقع “روسيا اليوم” فقد أكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين، للصحافيين اليوم، بأن جميع المتطوعين المشاركين في الاختبارات بحالة صحية جيدة.

وأوضحت آنا بوبوفا بأن المرحلة الثانية للقاح مركز “فيكتور” بدأت بالفعل، حيث تجري الاختبارات السريرية، وكل من تلقى اللقاح لم يظهر أي رد فعل أو أدنى احمرار في موقع الحقن.

وحول الاختلاف بين لقاح مركز “غاماليا” ولقاح “فيكتور”، قالت بوبوفا، إن روسيا يجب أن يكون لديها عدة لقاحات ضد فيروس كورونا وهو ما نقوم به اليوم.

للإشارة، فقد تحصل مركز “فيكتور”، في 24 جويلية الفارط على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء الاختبارات السريرية للقاح على المتطوعين، وتم تطعيم أول متطوع في 27 جويلية.

كما شارك في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية 5 متطوعين أعمارهم بين 18 و 30 عاما، فيما أفاد رئيس “فيكتور”، رينات ماكسوتوف، بأنه من المقرر بدء إنتاج اللقاح في نوفمبر القادم.