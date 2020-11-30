مركز بحث روسي يتوقع إنتهاء جائحة كورونا في 2021

توقعت مديرة مركز “فيكتور” العلمي الروسي، رينات ماكسيوتوف، إن تشهد سنة 2021 نهاية وباء فيروس كورونا.

وأكدت الخبيرة، حسب موقع “روسيا اليوم”، أن نهاية الوباء، لا تعني نهاية الفيروس، والذي سيستمر.

وأوردت مديرة المركز الذي أنتج لقاح “إبيفاك كورونا”، إن عدد الإصابات بالفيروس يزداد كل يوم، وسينتهي الوباء بمجرد تكون “مناعة القطيع”.

مشيرة إلى أن ذلك يتطلب تطعيم نصف السكان.

وحسب آخر إحصائيات جامعة “جونز هوبكنز”، اليوم الاثنين، فقد ارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس حول العالم إلى 62.6 مليون، توفي منهم مليون و458 ألف شخص.