مركز بريد يتعرض لسطو مسلح في البويرة

تعرّض مركز بريد في ولاية البويرة، إلى عملية سطو مسلح، من قبل أشخاص مجهولين.

وسرق المعتدون، أمس الأربعاء، خلال سطو مسلح على مركز بريد قرية “مركالة” التابعة لبلدية “تاغزوت”، مبلغ مالي قدره 85 مليون سنتيم.

وأوضح،مدير بريد الجزائر للولاية، ياسين جباري،في ذات السياق”قام شخصان مسلحان ببنادق صيد بالسطو على مركز بريد مركالة وسرقوا مبلغ 850.000دج”.

وأضاف جباري، أن الشخصين المسلحين قاما بتهديد موظف مكتب البريد قبل أن يسرقا المبلغ ويلوذا بالفرار.

ولا تزال التحقيقات، التي باشرتها مصالح الدرك الوطني، مستمرة، من أجل إيقاف مرتكبي العملية الإجرامية.