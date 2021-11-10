مركز تكوين جديد لشباب بلوزداد ببراقي في العاصمة

تدرس شركة “مادار” المالكة لأغلبية أسهم فريق شباب بلوزداد بإنشاء مركز تكوين يخص الفريق في براقي بالعاصمة.

وفي إطار التطوير والتكوين في بيت فريق “العقيبة”، تدرس الشركة المالكة في إنشاء المركز الذي يلا يبعد عن مقر الفريق كثيرا.

وبحكم أن الموقع أو القطعة الأرضية غير بعيدة عن ملعب براقي الجديد. تبقى من العروض المقترحة على إدارة النادي التي بالإمكان استغلالها لتشييد المشروع المستقبلي.

وفي ذات الخطوة، قام اليوم الثلاثاء السيد محمد بن الحاج بمعية مدير التكوين السيد بوعلام شارف والوفد المرافق لهما بزيارة استطلاعية قادتهم إلى الموقع المذكور.

ويتمنى أنصار “السياربي” أن لا تكون الخذوة حبر على ورق.

طالع ايضا:

كشفت صحيفة “سبورت” السعودية عن إستعداد عملاق الأندية في الرياض للعب الورقة المالية للظفر بخدمات الدولي اسلام سليماني.

وقالت أن نادي النصر يجهز عرضا خياليا للظفر بخدمات مهاجم الخضر في فترة الإنتقالات الشتوية بداية من جانفي المقبل.

كما قالت أن النادي الملقب بـ “العالمي” يدرس إمكانية التعاقد مع صاحب الـ 34 عام لتعويض الرحيل المرتقب للمهاجم حمد الله لا سيما مع تراجع نتائج الفريق.

في سياق منفصل، رشّح الإعلام الفرنسي مشاركة سليماني أساسيا أمام المضيف رين سهرة اليوم بداية من الـ 20:45 سا.

ومن المنتظر، أن يعتمد مدرب ليون على الجزائري بعد تألقه الملفت للإنبتاه في لقاء سبارتاغ براغا، حينما سجّل ثنائية في اليوروباليغ.

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.