مركز تكوين “عالمي” لـ “إتحاد العاصمة” !

الرياضة
  • -
  • 0
مركز تكوين “عالمي” لـ “إتحاد العاصمة” !
بقلم أمير بهلول

كشف نادي إتحاد العاصمة عبر موقعه الرسمي، أن مسؤولو الفريق اجتمعوا صبيحة أمس الأربعاء و ممثل عن مجمع سيربور مع مكتب الدراسات المكلف بإنشاء مركز تكوين “عين بنيان”.

وجاء في بيان رسمي للفريق العاصمي، أنه تم التطرق لمختلف مراحل بناء المركز ودرس جميع المقترحات المتعلقة بمختلف المنشآت.

وقام ذات المكتب بعرض مشروع بمواصفات عالمية تحت أنظار المدير الرياضي الجديد.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=837842

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com