مركز تكوين “عالمي” لـ “إتحاد العاصمة” !

كشف نادي إتحاد العاصمة عبر موقعه الرسمي، أن مسؤولو الفريق اجتمعوا صبيحة أمس الأربعاء و ممثل عن مجمع سيربور مع مكتب الدراسات المكلف بإنشاء مركز تكوين “عين بنيان”.

وجاء في بيان رسمي للفريق العاصمي، أنه تم التطرق لمختلف مراحل بناء المركز ودرس جميع المقترحات المتعلقة بمختلف المنشآت.

وقام ذات المكتب بعرض مشروع بمواصفات عالمية تحت أنظار المدير الرياضي الجديد.