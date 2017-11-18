مركز «تي آل آس كونتاكت» يرفع قضية ضد مجهول

على خلفية الحملة التي يتعرض لها عبر مواقع التواصـــل الاجتمــاعـــي

أعلن عن موقع إلكتروني لكشف المتلاعبين بمواعيد «الفيزا»

قرّر مركز «تي آل آس كونتاكت» الخاص بإيداع ملفات تأشيرة «شنڤن فرنسا»، رفع دعوى قضائية ضد مجهول وتأسسه كطرف مدني، على خلفية ما وصفه بتعرضه لحملة مغرضة والأكاذيب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان صادر عن المركز، فقد أعلن عن رفع دعوى قضائية ضد مجهول، بعدما وصفه بسيل من الأخبار والبيانات الكاذبة والقذف الذي تعرض له مانح الخدمات «تي آل آس كونتاكت» ومصالح في السفارة الفرنسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وورد في البيان، أن المركز على ثقة تامة في العدالة الجزائرية لاستعادة الحقيقة وتقديم المسؤولين عن هذه التلاعبات أمام المحكمة، معتبرا أن طلب المال من أجل الحصول على موعد أو تعديل موعد أُخذ مسبقا يستدعي من الضحايا التبليغ عنه، بإرسال بريد إلكتروني إلى العنوانfraudalert@tlscontact.com»، مؤكدا أنه لا يمكن أخد موعد للحصول على التأشيرة من دون علم السفارة، وأضافت أن فتح المواعيد لتقديم الملفات ليس حصريا على «تي آل آس»، ولكنه نتيجة تحاور مع القنصليات.