مركز جديد لتخزين الحبوب يعزز القدرات الفلاحية في المنيعة

إستلمت ولاية المنيعة مؤخرًا أول مركز لتخزين الحبوب في بلدية حاسي الفحل، بسعة إجمالية تبلغ 55 ألف قنطار.

هذا المشروع هو جزء من جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

مشاريع توسعية قادمة

وأوضح والي الولاية، في تصريح لوكالة الأنباء، أن هذا المركز الجديد سيسهل على الفلاحين تخزين محاصيلهم. مما يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع الزراعي.

كما كشف أن هناك خططًا لاستلام المزيد من المخازن في الأشهر القادمة، بالإضافة إلى بناء صومعة عملاقة بسعة مليون قنطار.

ويأتي هذا التوسع في ظل تحقيق الولاية لأرقام قياسية في الإنتاج، حيث تجاوز محصول الحبوب في الموسم الماضي مليون ومائة ألف قنطار.