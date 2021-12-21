مركز روسي ينشر صورا لمتحور أوميكرون

قالت الهيئة الفيدرالية لحماية المستهلك “روس بوتريبنادزور”، إن مركز “فيكتور” الحكومي الروسي لعلوم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية نشر صورا لسلالة فيروس أوميكرون.

ووحسب موقع سكاي نيوز، فإن الهيئة أضافت في بيان نشرته على موقعها، أنه “تم في مختبرات مركز فيكتور نقل عدوى متحور أوميكرون لفيروس كورونا إلى مزرعة خلايا Vero E6. لدراسة خصائصه المورفولوجية. أي دراسة الشكل والحجم ووجود البنيات على السطح وما إلى ذلك.

ونوّه البيان، بأنه تم في اليوم السادس بعد نقل عدوى الفيروس. فصل الخلايا عن سطح القوارير الخاصة التي نمت فيها.

وأوضح المصدر، أنه بعد تحضير العينة، تم وضع الخلايا في خليط من الراتنجات الإيبوكسية. وتم عمل مقاطع رقيقة جدا من هذه الكتل لكي يصبح من الممكن مشاهدتها بالمجهر الإلكتروني”.

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عالم أمريكي: “أوميكرون” ينتشر في كل أنحاء العالم.. وسيصبح مهيمنا

حذّر العالم الأميركي أنتوني فاوتشي، مستشار البيت الأبيض للأزمة الصحية، من أن المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا ينتشر في كل أنحاء العالم. معبرا عن قلقه حيال عدد الأميركيين الذين لم يتلقوا التطعيم حتى الآن. وقال فاوتشي لشبكة “سي إن إن” الإخبارية الأميركية، إن هذا الفيروس غير عاد، في إشارة إلى سرعة إنتشار “أوميكرون”. مضيفا أن “المتحور سيصبح مهيمنا وسنواجه أسابيع أو أشهر صعبة مع دخولنا في عمق فصل الشتاء”. وأضاف العالم الأمريكي، أن المتحور ينتشر “بسرعة حقا، حرفيا في كل أنحاء العالم، وبلا أدنى شك. معربا عن قلقه من أن نحو 50 مليون أميركي مؤهلين للتطعيم لم يتلقوا اللقاح بعد. وتابع فاوتشي: “عندما يكون لديك هذا المستوى من الهشاشة ويكون لديك فيروس مثل أوميكرون ينتشر في سرعة كبيرة. فمن المحتمل جدا أننا سنشهد ضغطا كبيرا على النظام الإستشفائي وكذلك على العاملين الصحيين”. وتابع فاوتشي يقول “إن الفيروس ينتشر في كل أنحاء العالم، حقا. وينتشر المتحور “أوميكرون” من فيروس كورونا سريعا حول العالم. ما تسبب في فرض قيود في كثير من البلدان، على غرار هولندا التي فرضت إغلاقا.