مركز “سبيتار”:”سُعداء بزيارة عمارة وفخورون بما حققه الخضر”

عبر مركز سبيتار القطري عن سعادته الكبيرة بزيارة رئيس الفاف الجديد شرف الدين عمارة مؤكدا فخره بما حققه الخضر طيلة السنوات الماضية.

الحساب الرسمي لمركز سبيتار على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر فيديو لتفاصيل زيارة شرف الدين عمارة لمركز سبيتار مُرفقا إياه بعبارة.

“سعدنا بزيارة رئيس الإتحاد الجزائري عمارة شرف الدين الى سبيتار، وفخورون جدا بما حققه المنتخب الجزائري طيلة فترة شراكتنا معهم المستمرة منذ 11 عاما”.

وأضاف الحساب:”سبيتار هو داعم وشريك طبي للاتحاد الجزائري خاصة في المنافسات الكبيرة، ونفخر كثيرا بما حققه في الأعوام الأخيرة”.

هذا وقال عمارة على هامش زيارته:”هذه زيارتي الأولى لمركز سبيتار بقطر الذي يُعتبر أحد أفضل المراكز الطبية الرياضية في العالم”.

وأضاف الرئيس الجديد للفاف:”زيارتي تندرج ضمن التعاون المشترك بين سبيتار والفاف والذي انطلق قبل 11 سنة”.